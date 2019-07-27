Полиция сообщает, что около 3,5 тыс человек участвуют в акции оппозиции в центре Москвы

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что около 3,5 тыс человек участвуют в несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

"В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Ранее в субботу сообщалось, что почти 300 человек задержаны на акции оппозиции на Тверской улице в Москве.

"На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы", - сказали в пресс-службе столичной полиции.

Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства, добавили в ведомстве.