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Регион 27.07.2019 17:12

Полиция сообщает, что около 3,5 тыс человек участвуют в акции оппозиции в центре Москвы

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что около 3,5 тыс человек участвуют в несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

"В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Ранее в субботу сообщалось, что почти 300 человек задержаны на акции оппозиции на Тверской улице в Москве.

"На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы", - сказали в пресс-службе столичной полиции.

Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства, добавили в ведомстве.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, АКЦИЯ, УЧАСТНИКИ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]