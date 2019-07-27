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Регион 27.07.2019 17:13

В Тегеране заявляют, что ракетные испытания Ирана не направлены против других стран - СМИ

Испытания Ираном баллистических ракет проводятся с целью самообороны страны, сообщает в субботу агентство "Фарс" со ссылкой на источник в иранских военных кругах.

"Источник в штабе вооруженных сил, знакомый с ситуацией, заявил, что ракетные испытания Ирана являются естественными для удовлетворения потребности страны в обороне. Ракетный потенциал не направлен против каких-либо стран, и его цель - ответ на потенциальную агрессию", - сообщает агентство.

"Ирану не нужно разрешение какой-либо державы в мире, чтобы осуществлять самооборону", - подчеркивает "Фарс".

Ранее на этой неделе Иран провел испытание баллистической ракеты Shabaab-3 средней дальности.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТЫ, ИСПЫТАНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]