В Тегеране заявляют, что ракетные испытания Ирана не направлены против других стран - СМИ

Испытания Ираном баллистических ракет проводятся с целью самообороны страны, сообщает в субботу агентство "Фарс" со ссылкой на источник в иранских военных кругах.

"Источник в штабе вооруженных сил, знакомый с ситуацией, заявил, что ракетные испытания Ирана являются естественными для удовлетворения потребности страны в обороне. Ракетный потенциал не направлен против каких-либо стран, и его цель - ответ на потенциальную агрессию", - сообщает агентство.

"Ирану не нужно разрешение какой-либо державы в мире, чтобы осуществлять самооборону", - подчеркивает "Фарс".

Ранее на этой неделе Иран провел испытание баллистической ракеты Shabaab-3 средней дальности.