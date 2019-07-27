К поискам азербайджанского истребителя МиГ-29 на Каспии привлечены вертолеты и плавсредства - Минобороны

Поиски военного самолета МиГ-29, потерпевшего крушение над Каспием, ведутся с воздуха и на море, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"К поисково-спасательным операциямпривлечены вертолеты, суда и катера", - отмечается в информации ведомства.



По данным министерства, также в поисках используется военная техника, оснащенная современным оборудованием, и мобильный командный центр управления.

«На побережье Каспийского моря, в направлении места предполагаемого крушения самолета создан операционный штаб», -отмечается в информации.

Как сообщалось, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

Потерпевшим над Каспием крушение истребителем МиГ-29 ВВС Азербайджан управлял один из опытнейших пилотов страны полковник-лейтенант (подполковник) Рашад Атакишиев. О судьбе пилота ничего не известно.

По поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия, которая приступила к расследованию причин авиакатастрофы.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

Минобороны приостановило полеты для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29.

https://youtu.be/8rVxSbXdDVw

Н.Аббасова