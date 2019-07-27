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Регион 27.07.2019 18:08

Суббота в Москве стала самым жарким днем июля

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 16:00 достигла 28,8 градусов, что стало максимальным значением с начала июля, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Прежний максимум нынешнего июля был установлен днем раньше - 28,7 градусов тепла. При этом в текущем году средняя температура в июле, который считается самым жарким днем месяца, оказалась на 1,3 градуса ниже нормы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 27 июля, вероятнее всего, останется самым жарким днем месяца.

Так, согласно прогнозам, в воскресенье температура воздуха днем не превысит 25-27 градусов тепла, а с понедельника в Москву придет заметное похолодание с температурами более характерными для сентября.

Так, в понедельник днем температура не превысит 14-16 градусов, во вторник - 13-15 градусов. Ожидаются небольшие дожди.

По предварительным прогнозам, небольшое потепление придет в Москву лишь с пятницы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ПОГОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]