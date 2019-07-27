Более 20 человек пострадали от укусов ядовитых пауков в Шымкенте на юге Казахстана из-за жары

В Шымкенте на юге Казахстана растет число пострадавших от укусов смертельно опасных ядовитых пауков каракуртов, сообщил заведующий отделением центра гиперболической оксигенации Асилхан Минбосынов.
По его словам, в настоящее время за помощью к врачам обратились 23 человека, живущие в микрорайонах на окраинах Шымкента, а также в дачном массиве. Каракурты стали активными после того, как столбик термометра в Шымкенте стал подниматься выше 40 градусов.
"Чаще всего к нам поступают в ночное время, после двух часов ночи. Каракурты заползают в постели к тем, кто спит на улице. После укуса у человека начинается боль в суставах, стеснения в груди, нехватка воздуха", - сказал Минбосынов.
Он отметил, что после укуса каракурта пострадавший получает симптоматическое лечение.
"Раньше мы применяли противокаракуртную сыворотку, она производится в Узбекистане. Но в последнее время в реестре медицинских препаратов ее нет. Поэтому не имеем права. Первое время назначаются наркотические препараты, чтобы снизить болевой синдром. А потом постепенно от наркотиков отходим и переходим на другие медикаменты", - рассказал Минбосынов.
Он также добавил, что последний смертельный случай от укуса каракурта был зафиксирован на юге Казахстана в 2011 году.
По его словам, вторую волну нашествия каракуртов в Шымкенте ожидают в конце августа.
Каракурт (лат. Latrodectus tredecimguttatus) - ядовитый паук из рода "чёрных вдов". Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертелен даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади. Если пострадавшему человеку не оказать своевременную помощь, то через один-два дня может наступить смерть. Особенно ядовиты укусы самки, они вызывают резкую местную реакцию (гангренозный распад тканей), иногда тяжелое отравление. Каракурт распространен в Центральной Азии, Северной Африке и Южной Европе.
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