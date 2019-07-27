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Регион 27.07.2019 21:50

Более 20 человек пострадали от укусов ядовитых пауков в Шымкенте на юге Казахстана из-за жары

В Шымкенте на юге Казахстана растет число пострадавших от укусов смертельно опасных ядовитых пауков каракуртов, сообщил заведующий отделением центра гиперболической оксигенации Асилхан Минбосынов.

По его словам, в настоящее время за помощью к врачам обратились 23 человека, живущие в микрорайонах на окраинах Шымкента, а также в дачном массиве. Каракурты стали активными после того, как столбик термометра в Шымкенте стал подниматься выше 40 градусов.

"Чаще всего к нам поступают в ночное время, после двух часов ночи. Каракурты заползают в постели к тем, кто спит на улице. После укуса у человека начинается боль в суставах, стеснения в груди, нехватка воздуха", - сказал Минбосынов.

Он отметил, что после укуса каракурта пострадавший получает симптоматическое лечение.

"Раньше мы применяли противокаракуртную сыворотку, она производится в Узбекистане. Но в последнее время в реестре медицинских препаратов ее нет. Поэтому не имеем права. Первое время назначаются наркотические препараты, чтобы снизить болевой синдром. А потом постепенно от наркотиков отходим и переходим на другие медикаменты", - рассказал Минбосынов.

Он также добавил, что последний смертельный случай от укуса каракурта был зафиксирован на юге Казахстана в 2011 году.

По его словам, вторую волну нашествия каракуртов в Шымкенте ожидают в конце августа.

Каракурт (лат. Latrodectus tredecimguttatus) - ядовитый паук из рода "чёрных вдов". Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертелен даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади. Если пострадавшему человеку не оказать своевременную помощь, то через один-два дня может наступить смерть. Особенно ядовиты укусы самки, они вызывают резкую местную реакцию (гангренозный распад тканей), иногда тяжелое отравление. Каракурт распространен в Центральной Азии, Северной Африке и Южной Европе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ШЫМКЕНТ, КАРАКУРТЫ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]