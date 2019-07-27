Началась официальная церемония закрытия «EYOF Baku-2019»

Официальная церемония закрытия XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля «EYOF Baku-2019» в субботу проходит в Баку.
В церемонии принимают участие первый вице-премьер правительства Азербайджана, председатель оргкомитета EYOF Ягуб Эюбов, вице-президент Европейского Олимпийского Комитета Нильс Нигаард, мэр Банскабистрицского края Словакии Ян Носко.
В «EYOF Baku-2019» 20-28 июля приняли участие 3,9 тыс. юных спортсменов 14-18-летнего возраста и технического персонала из 48 европейских государств. В рамках фестиваля на 12 спортивных аренах состоялись соревнования в 10 видах спорта: художественная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол, борьба. К мероприятию были привлечены более 3,5 тыс. волонтеров.
Сборная Азербайджана по итогам соревнований заняла 4-ое место в общем зачете XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku-2019". В активе азербайджанских спортсменов 23 медали: 10 золотых, 7 серебренных и 6 бронзовых. Азербайджан на фестивале представляли 122 спортсмена.
Россия лидирует с 66 медалями (28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая медали). На втором месте спорстмены Великобритании, в активе которых 25 медалей (11, 12, 2), на третьем - Турции с 27 медалями (11, 6, 10)
Н.Аббасова
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