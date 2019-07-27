Макрон объявил, что примет Путина 19 августа на юге Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в субботу, что примет 19 августа на юге страны президента РФ Владимира Путина, сообщает радиостанция "Радио Франс энтернасьональ".

Встреча, как ожидается, пройдёт в замке Форт де Брегансон, на Лазурном берегу.

Этот замок - летняя резиденция президентов Франции. Макрон на днях прибыл туда, чтобы провести отпуск.