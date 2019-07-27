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Регион 27.07.2019 22:21

Макрон объявил, что примет Путина 19 августа на юге Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в субботу, что примет 19 августа на юге страны президента РФ Владимира Путина, сообщает радиостанция "Радио Франс энтернасьональ".

Встреча, как ожидается, пройдёт в замке Форт де Брегансон, на Лазурном берегу.

Этот замок - летняя резиденция президентов Франции. Макрон на днях прибыл туда, чтобы провести отпуск.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]