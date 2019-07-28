Более тысячи человек задержали на несанкционированной акции оппозиции в Москве - МВД

Столичная полиция сообщает о более тысячи задержанных участников несогласованной акции оппозиции в Москве в субботу.

"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

После завершения несанкционированной акции в районе Трубной площади были задержаны более 40 человек, cреди них - публицист Виктор Шендерович, журналист "Новой газеты" Илья Азар.

Несогласованная акция началась в субботу днём на Тверской улице. До этого улица была оцеплена сотрудниками полиции и Росгвардии, они растянулись по всей ее длине.

При этом рестораны, кафе и магазины на Тверской были закрыты по техническим причинам.

Первые участники стали подходить к зданию мэрии раньше запланированного времени. Полиция вытеснила их к Брюсову переулку, где начались первые задержания.

По оценке наблюдателя правозащитной организации Amnesty International, c которым побеседовал корреспондент агентства, с двенадцати дня до двух было задержано не менее тридцати человек.

Позднее большая группа участников акции попыталась пройти к мэрии от метро "Тверская". У выхода из метро произошла стычка с полицией и Росгвардией, в ходе которой митингующие распылили перцовый баллончик.

Позднее в Росгвардии "Интерфаксу" рассказали, что двое сотрудников ведомства пострадали при этом инциденте.

Группа прорвалась на проезжую часть Тверской и дошла до мэрии, однако людей снова оттеснили в переулки, где также проводились массовые задержания.

После митингующие отошли на Большую Дмитровку и попытались ее перекрыть, однако и эта попытка была пресечена.

Столкновения также произошли в Столешниковом переулке. Там в полицейских кидали бутылки с водой и хлопушки.

Позднее участники акции несколько часов ходили по Бульварному кольцу, задержаний в это время не было.

После, около 20.00 они собрались на Трубной площади.

Чуть больше полутора часов потребовалось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы пресечь новую несанкционированную акцию. Было задержано большое число участников, в том числе организаторы акции, для которых это стало вторым задержанием за день.

В настоящий момент акция завершилась.