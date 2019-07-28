Более 40 рейсов задержано или отменено в столичных аэропортах в воскресенье

В трех аэропортах Москвы в воскресенье утром задержано 36 рейсов и 10 отменено, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

По информации "Яндекса", 16 рейсов задержано и 10 отменено в "Домодедово".

Также 14 рейсов задержано в "Шереметьево" и 6 - во "Внуково".