Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 28.07.2019 09:45

Более 40 рейсов задержано или отменено в столичных аэропортах в воскресенье

В трех аэропортах Москвы в воскресенье утром задержано 36 рейсов и 10 отменено, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

По информации "Яндекса", 16 рейсов задержано и 10 отменено в "Домодедово".

Также 14 рейсов задержано в "Шереметьево" и 6 - во "Внуково".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, АЭРОПОРТЫ, РЕЙСЫ, ЗАДЕРЖКА


Похожие новости


Свыше 20 рейсов задержано, 11 отменено в московских аэропортах Около 150 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды В московских аэропортах из-за снегопада задержано более 20 рейсов Непогода привела к задержке более 150 рейсов в московских аэропортах Московские аэропорты переведены на усиленный режим работы Почти 80 рейсов из столичных аэропортов отменены на фоне ледяного дождя

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]