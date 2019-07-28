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Регион 28.07.2019 10:45

Более 90 домов подтоплены в иркутском Нижнеудинске, в соседнем районе эвакуированы 125 человек

Вода подтопила 92 жилых дома в городе Нижнеудинске Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в воскресенье.

"В низменной местности были подтоплены подвальные помещения 92 жилых домов, в том числе 3 многоквартирных, в которых проживает 562 человека, из них 135 детей. Все жители остаются в своих домах, в переселении не нуждаются. Проведены инженерные работы по обустройству водопропускных каналов, задействованы 12 мотопомп, просушка осуществляется 5 тепловыми пушками", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечается, в городе Тулуне подтоплены 70 придворовых территорий, в районе населенного пункта Инга Черемховского района подтоплен участок автомобильной дороги (Голуметь - Новостройка) протяженностью 1 км.

По данным пресс-службы, в связи с предстоящим прогнозом повышения уровня воды на реке Ия Тулунского района в превентивных целях проведена эвакуация людей из возможных зон подтопления: из населенных пунктов Красное озеро и Евдокимово (64 человека) и Одон и Харантей (61 человек).

Как сообщает МЧС, в субботу на юге Иркутской области, в Слюдянском районе, также произошел обвал грунта с камнями на 134 км федеральной автодороги Р-258 "Байкал". Движение не перекрывалось, сейчас проводятся работы по укреплению грунта.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что 27-28 июля в связи с дождями ожидается повышение уровней воды на реке Уде в районе города Нижнеудинска до отметок 240-290 см при критической отметке в 320 см, на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 240-290 см (при критической отметке в 470 см), а также на реке Белой в районе поселка Мишелевка до отметок 540-590 см (при критической 680 см), на реке Ие в районе города Тулуна до отметок 570-620 см (при критической в 700 см).

Начавшийся в конце июня паводок, по данным МЧС, затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.

Установлено, что 3,448 тыс. домов в зоне затопления восстановлению не подлежат. В этих домах проживало более 14 тыс. граждан. Еще 5,62 тыс. домов, в которых проживают более 23 тыс. человек, планируется отремонтировать. Обследование жилья продолжится до 10 августа.

Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ПАВОДОК, СИТУАЦИЯ


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