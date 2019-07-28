Более 80 кораблей и воздушных судов примет участие в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Петербурге

В Петербурге и Кронштадте в воскресенье состоится Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, сообщила пресс-служба Смольного.
На Дворцовой площади пройдет большой концертный марафон с трансляцией парада. В 10.00 на больших сценических экранах, установленных на площади, в режиме реального времени начнется видеотрансляция подготовки и проведения этого масштабного события.
Парад продолжат мероприятия праздничной программы на главной площади города. Ведущим концертного марафона "Экипаж - одна семья" станет ди-джей и автор радиопрограмм Сергей Петрусев.
"Концерт откроет петербургская группа Markscheider Kunst. В 14.00 петербуржцы и гости города увидят выступление военных оркестров Таиланда и Вьетнама. Настоящим подарком для зрителей станут песни, посвященные морю и Петербургу, в исполнении народного артиста России Александра Розенбаума", - говорится в сообщении.
В 15.00 на сцену поднимется Ансамбль песни и пляски Черноморского флота - один из старейших творческих коллективов Вооруженных сил России.
В 16.00 прозвучит музыкальное поздравление от Центрального концертного образцового оркестра им. Римского-Корсакова ВМФ России под управлением заслуженного артиста России, капитана 1-го ранга Алексея Карабанова.
В сопровождении оркестра выступят Григорий Чернецов (баритон), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Ирина Матаева (сопрано) и Александр Трофимов (тенор). Они исполнят популярные русские и советские песни о море: "Вечер на рейде", "Море зовет", "Эй, моряк!", "Синяя вечность", "Прощайте, скалистые горы" и песню, давшую название концертному марафону, - "Экипаж - одна семья".
Программу дополнят танцевальные номера в исполнении артистов балета Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.
В 17.30 концертный марафон продолжится выступлением группы "Сурганова и Оркестр". В 18.30 поздравительную эстафету подхватит группа "СерьГа" во главе с лидером коллектива Сергеем Галаниным. В 19.30 на сцену выйдет группа "Чайф". А завершится праздничный концертный марафон выступлением "Хора Турецкого" и "SOPRANO". Вместе с петербуржцами и гостями города артисты споют популярные шлягеры нескольких поколений.
В 22.30 состоится торжественный салют над Невой.
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля пройдет с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна и более 4 тыс. военнослужащих. В ходе визита в Санкт-Петербург китайские и индийские военные моряки посетят корабль №1 ВМФ РФ крейсер "Аврора" и возложат цветы на Пискаревском мемориале ленинградцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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