Азербайджан понижает акцизы на импорт легких дистиллятов

Кабинет министров Азербайджана принял решение о снижении ставок акцизов на импорт легких дистиллятов и продуктов для специфических процессов переработки.

Постановлением кабмина, акциз на импорт 1 тонны легких дистиллятов и продуктов для специфических процессов переработки составит 1 манат (в настоящее время -80 манатов).

Решение вступит в силу через 30 дней со дня подписания, т.е. с 26 августа.

К легким дистиллятам относятся LPG, бензин и нафта.

Н.Аббасова