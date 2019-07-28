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ТЭК 28.07.2019 10:06

Азербайджан понижает акцизы на импорт легких дистиллятов

Кабинет министров Азербайджана принял решение о снижении ставок акцизов на импорт легких дистиллятов и продуктов для специфических процессов переработки.

Постановлением кабмина, акциз на импорт 1 тонны легких дистиллятов и продуктов для специфических процессов переработки составит 1 манат (в настоящее время -80 манатов).

Решение вступит в силу через 30 дней со дня подписания, т.е. с 26 августа.

К легким дистиллятам относятся LPG, бензин и нафта.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ДИСТИЛЛЯТ, АКЦИЗЫ, СНИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]