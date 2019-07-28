Азербайджан понижает акцизы на импорт легких дистиллятов

Кабинет министров Азербайджана принял решение о снижении ставок акцизов на импорт легких дистиллятов и продуктов для специфических процессов переработки.
Постановлением кабмина, акциз на импорт 1 тонны легких дистиллятов и продуктов для специфических процессов переработки составит 1 манат (в настоящее время -80 манатов).
Решение вступит в силу через 30 дней со дня подписания, т.е. с 26 августа.
К легким дистиллятам относятся LPG, бензин и нафта.
Н.Аббасова
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