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Регион 28.07.2019 10:25

Экс-министр обороны Грузии арестован по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня.

"Ираклий Окруашвили, лидер "Победившей Грузии", был приговорен к лишению свободы в качестве меры пресечения", - сообщил Первый канал Грузии.

27 июля экс-министру обороны Грузии было предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 статьи 225 УК Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им) в связи с его участием в беспорядках в Тбилиси 20-21 июня.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что задержанный в минувший четверг один из лидеров оппозиции, экс-министр обороны Окруашвили был одним из организаторов и участников штурма парламента 20 июня, и это зафиксировали телекамеры.

"Перед законом все равны, это принцип, на котором основано демократическое общество, и от этого принципа мы не отойдем", - сказал премьер.

Лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Окруашвили был задержан сотрудниками МВД.

В МВД Грузии тогда подтвердили журналистам факт задержания Окруашвили в связи с причастностью к делу о штурме парламента и попытке государственного переворота. В МВД отметили, что в связи с этим делом задержаны 17 человек.

Несколько дней назад Окруашвили внес в суд иск с требованием ареста акций телекомпании "Рустави 2", владельцем которых стал бизнесмен Кибар Халваши. По утверждению Окруашвили, все акции принадлежат ему, а Халваши является доверенным лицом, что нотариально зафиксировано в Берлине в 2010 году.

4 июля Главная прокуратура Грузии заявила, что 20-21 июня у здания парламента в Тбилиси определенные лица пытались устроить государственный переворот с целью захвата власти.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКС/МИНИСТР, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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