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Транспорт и связь 28.07.2019 12:27

NYT объяснила крушения Boeing 737 Max недостаточным надзором регулятора

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не проводило стресс-тесты системы MCAS, доверившись испытаниям разработчика, пишет The New York Times со ссылкой на десятки источников в FAA и Boeing.

По данным издания, из-за кадровой текучки в FAA на раннем этапе за разработку MCAS (автоматическая система, регулирующая угол подъема носа самолета - ИФ) отвечали двое относительно неопытных сотрудников. Самостоятельно регулятор не проводил тестов, по сути переложив на производителя ответственность за одобрение системы.

Более того, как утверждают источники газеты, Boeing позднее решила расширить использование MCAS. Двое сотрудников FAA, контролировавшие разработку системы, не знали об этом.

The New York Times отмечает, что Boeing не предоставила агентству официальный отчет о доработках, причем правила FAA этого и не требовали. По словам представителя агентства, испытывавший 737 Max пилот знал об изменениях, но его работа заключалась в том, чтобы оценить полет самолета, а не определить безопасность системы MCAS.

Агентство в итоге сертифицировало самолет, потребовало немного подучить пилотов и позволило самолету осуществлять полеты вплоть до второй катастрофы 737 Max, говорится в материале.

Полеты Boeing 737 MАX запретили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года в крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек.

В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.

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Тэги: BOEING737MAX, FAA, США

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]