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Венесуэла обвинила США в нарушении своего воздушного пространства

Разведывательные самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, говорится в сообщении Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) в твиттере.

"Сегодня самолеты-разведчики Соединенных Штатов вновь незаконно проникли в район полетной информации, находящийся под контролем нашей страны, нарушив нормы авиационной безопасности и международные договоры. США продолжают открыто оскорблять нашу страну и весь мир", - заявили в CEOFANB.

Также там призвали американскую сторону уважать "народ, который, как и Вооружённые силы Венесуэлы, желает мира".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]