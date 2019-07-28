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Дальнее зарубежье 28.07.2019 14:15

Двое американцев арестованы в Риме по подозрению в убийстве полицейского

Двое 19-летних туристов из США арестованы в Италии, их подозревают в убийстве полицейского, сообщает CNN со ссылкой на итальянскую полицию.

В ведомстве заявили, что Кристиан Габриэль Натале Хьорт и Элдер Финнеган Ли нанесли восемь ударов ножом офицеру Марио Черчелло Рега. Спустя несколько часов после инцидента он скончался. При обыске у них в отеле нашли "нож внушительных размеров" и одежду, которая была на них в момент предполагаемого преступления. По сообщению полиции, подозреваемые дали признательные показания.

Телеканал отмечает, что за несколько часов до этого они, предположительно, украли рюкзак у местного жителя. Как утверждается, подозреваемые ответили на звонок, поступивший на телефон владельца рюкзака, и заявили, что "они не вернут рюкзак без 100 евро и 1 грамма кокаина". Потерпевший обратился в полицию, и на встречу с подозреваемыми отправились полицейские под прикрытием. Когда они представились сотрудниками полиции, подозреваемые их атаковали.

В итальянской полиции уточнили, что обвинение в "убийстве при отягчающих обстоятельствах" предъявлено только одному из американцев, но они оба признались в участии в драке с полицейскими. Также им вменяют "попытку вымогательства".

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Тэги: ИТАЛИЯ, США, ТУРИСТЫ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]