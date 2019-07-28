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Регион 28.07.2019 11:15

Глава ВМС Ирана совершает визит в РФ

Вопросы морского сотрудничества между Ираном и Россией обсудит с представителями России командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади, который прибыл в Санкт-Петербург, сообщает в воскресенье иранское агентство ИРНА.

По данным агентства, в частности, в ходе трехдневного визита планируется подписание иранско-российского соглашения в сфере морского сотрудничества, которое, по словам Ханзади, без сомнения будет способствовать безопасности на море.

По информации агентства, в ходе визита командующий ВМС Ирана также будет присутствовать на морском параде в честь Дня ВМФ России, который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ВМС, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]