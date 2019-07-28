Глава ВМС Ирана совершает визит в РФ

Вопросы морского сотрудничества между Ираном и Россией обсудит с представителями России командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади, который прибыл в Санкт-Петербург, сообщает в воскресенье иранское агентство ИРНА.

По данным агентства, в частности, в ходе трехдневного визита планируется подписание иранско-российского соглашения в сфере морского сотрудничества, которое, по словам Ханзади, без сомнения будет способствовать безопасности на море.

По информации агентства, в ходе визита командующий ВМС Ирана также будет присутствовать на морском параде в честь Дня ВМФ России, который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье.