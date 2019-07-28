Азербайджанский пограничник получил ранение при перестрелке с наркокурьерами из Ирана

Азербайджанские пограничники в результате вооруженного инцидента на границе с Ираном пресекли попытку незаконного провоза в Азербайджан крупной партии наркотических средств, сообщается в информации на сайте Государственной пограничной службы (ГПС).

Инцидент произошел 27 июля в 22:45 по местному времени на служебной территории погранзаставы «Горадиз» вблизи села Ахмедалылар Физулинского района Азербайджана.

«Погранотряд обнаружил и предотвратил движение вооруженных лиц из Ирана в направлении Азербайджана. Нарушители границы, не подчинившись законным требованиям и предупредительной стрельбе, применили оружие в отношении погранотряда. В результате перестрелки один из пограничников поручил ранение в область плеча. Нарушители сбежали обратно на территорию Ирана»,- говорится в сообщении.

По данным ГПС, в результате поисковых мероприятий на месте инцидента был обнаружен сверток общим весом 5,35 кг, содержащий 2,07 кг марихуаны, 2,18 кг «кокоса», 850 грамм героина, 215 грамм опия.

Ведомство отмечает, что ГПС незамедлительно проинформировало иранских коллег об инциденте, представило обнаруженные наркотические средства и прочие вещи, и потребовало обнаружить нарушителей и привлечь их к уголовной ответственности.

«Раненный пограничник был немедленно госпитализирован и прооперирован, его состояние оценивается как удовлетворительное», - отмечается в информации.

По факту случившегося сотрудниками ГПС и Военной прокуратуры проводятся необходимые мероприятия, возбуждено уголовное дело», - подчеркивается в информации.



Н.Аббасова