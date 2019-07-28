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Карабахский конфликт 28.07.2019 11:42

Армянские снайперы продолжают обстрел боевых позиций Азербайджана на линии соприкосновения войск - ГПС

Армянские снайперы продолжают провокации в отношении боевых позиций Азербайджана на линии соприкосновения войск на армяно-азербайджанской границе, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

"Боевые позиции Азербайджана, расположенные на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской границе были обстреляны вражескими снайперами в воскресенье в 9:00 по местному времени. Снайперский огонь велся по различным направлениям боевых позиций Азербайджана и по военным транспортным средствам, двигающимся в тылу", - отмечается в информации.

Снайперский обстрел был подавлен ответным огнем.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]