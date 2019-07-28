Армянские снайперы продолжают обстрел боевых позиций Азербайджана на линии соприкосновения войск - ГПС

Армянские снайперы продолжают провокации в отношении боевых позиций Азербайджана на линии соприкосновения войск на армяно-азербайджанской границе, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

"Боевые позиции Азербайджана, расположенные на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской границе были обстреляны вражескими снайперами в воскресенье в 9:00 по местному времени. Снайперский огонь велся по различным направлениям боевых позиций Азербайджана и по военным транспортным средствам, двигающимся в тылу", - отмечается в информации.

Снайперский обстрел был подавлен ответным огнем.

Н.Аббасова