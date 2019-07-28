В Вене начались неформальные встречи по СВПД

Участники переговоров по СВПД в воскресенье собрались в Вене на консультации по спасению ядерной сделки с Ираном.

"Неформальные встречи в разных форматах проходят во дворце Кобург в Вене. Официальная сессия совместной комиссии СВПД на уровне политидиректоров начнется в полдень (13:00 мск). Будут обсуждаться все аспекты соглашения с Ираном", - написал в своем Twitter постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов.

Во встрече примут участие представители России, Китая, Великобритании, Франции. Германии и Ирана.