Названы 10 мест, которые чаще всего посещают китайские туристы в Москве

Комитет по туризму Москвы назвал 10 мест, которые предпочитают посещать китайские туристы в столице, в первой тройке - Кремль, Цирк на Цветном бульваре и Новодевичий монастырь.

"Китай по итогам 2018 года занял первое место среди стран дальнего зарубежья по числу туристических прибытий в Москву, оно составило более 803 тыс.", - сообщила пресс-служба комитета.

По данным ведомства, китайские туристы любят центр города и чаще всего выбирают размещение в центральных районах. На первом месте среди обязательных к посещению объектов - Кремль и Красная площадь.

"В отличие от гостей из других стран, китайцы в основном заказывают экскурсии именно сюда. Кремль, Красная площадь и ее окрестности - главные объект их фотографирования. На площади, даже без захода в Александровский сад, китайские туристы могу провести часа три-четыре", - говорится в сообщении.

На втором месте - Цирк на Цветном бульваре. Как уточняют в Москомтуризме, большинство китайских туристов - люди пенсионного возраста, считающие себя большими знатоками циркового искусства, а российский цирк - классикой этого жанра.

Третье место в списке предпочтений занимает Новодевичий монастырь, который входит в стандартную обзорную экскурсию по Москве. "Но чаще всего китайцев интересует не столько монастырский комплекс, сколько Новодевичье кладбище, о котором туристы достаточно хорошо знают, ведь здесь хоронят известных людей страны: деятелей искусства, выдающихся деятелей и высокопоставленных лиц правительства и партии Советского Союза. Но, главное, что именно здесь был похоронен лидер Коммунистической партии Китая Ван Мин и его супруга", - сообщает Москомтуризм.

На четвертом месте - Воробьевы горы и МГУ. Китайские туристы очень любят фотографировать Москву со смотровой площадки на Воробьевых горах.

Пятое место занимает Третьяковская галерея с коллекцией русского изобразительного искусства, шестое - ВДНХ. "Туристы из Китая очень любят здания с необычной архитектурой, особенно сталинской. "Центральный павильон ВДНХ невероятно похож на павильон выставочного центра в Шанхае, который был построен советскими специалистами в знак дружбы Китая с бывшим Советским Союзом. Кроме того, большое впечатление на них производят богато декорированные фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", - уточнили в пресс-службе.

Московский метрополитен - также популярный у китайских туристов объект - расположился на седьмом месте. Чаще всего они фотографируют станциях Белорусская, Маяковская, Новослободская и Комсомольская. Как заверяют в Москомтуризме, некоторые китайские туристы даже говорят, что цель их поездки в Москву - посмотреть метро, и специально едут с экскурсоводом взглянуть на недавно открытые станции.

На восьмом месте - музей-заповедник "Коломенское", где туристы с удовольствием гуляют. Благодаря изобилию исторических зданий, музеев и сувенирных магазинчиков популярен также Старый Арбат, занявший девятое место.

Замыкают список ГУМ и ЦУМ, где китайские туристы с удовольствием покупают сувениры - в первую очередь, матрешки. Также в рейтинг самых популярных покупок входят платки, фарфор и ювелирные изделия.

Во время обзорной экскурсии по городу гости из Китая смотрят также сталинские высотки, площадь Трех вокзалов, Лубянскую площадь.