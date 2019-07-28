Спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что внутриафганские переговоры начнутся после того, как соглашение будет достигнуто между Вашингтоном и талибами.
"В Кабуле много разговоров о внутриафганских переговорах. Для прояснения: эти переговоры начнутся после того, как мы заключим собственные соглашения, и они будут проведены между "Талибаном" и всесторонней и эффективной национальной группой по переговорам", - написал Халилзад в своем Twitter.
Он отметил, что национальная группа по переговорам будет состоять из "представителей правительства и основных политических партий, гражданского общества и женщин".
Ранее спецпредставитель США по Афганистану сообщал о проведении продуктивных переговоров с президентом страны Ашрафом Гани и главой афганского МИД Салахуддином Раббани.
Как ранее сообщал американский госдеп, цель визита Халилзада в Кабул заключается в проведении консультаций с афганским правительством по следующим шагам в мирном процессе, включая определение состава национальной группы по переговорам.
Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе
Президент Алиев встретился с министром экономики и финансов Франции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Японский импортер СПГ впервые прибег к арбитражу для пересмотра цен контракта
Georgian Airways потеряла около $25 млн после решения РФ об отмене прямого авиасообщения с Грузией
Qatar Petroleum покупает у Total долю в разведочных блоках на шельфе Гайаны
Прокурор в Азербайджане запросил 17 лет для экс-главы МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Поезд в Азербайджане протаранил такси, пострадали 5 человек - Минздрав
Два человека погибли, девять человек пострадали в ДТП в Ростовской области с микроавтобусом, перевозившим граждан Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору