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Дальнее зарубежье 28.07.2019 18:30

Внутриафганские переговоры состоятся после заключения соглашения между Вашингтоном и "Талибаном" - спецпредставитель

Спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что внутриафганские переговоры начнутся после того, как соглашение будет достигнуто между Вашингтоном и талибами.

"В Кабуле много разговоров о внутриафганских переговорах. Для прояснения: эти переговоры начнутся после того, как мы заключим собственные соглашения, и они будут проведены между "Талибаном" и всесторонней и эффективной национальной группой по переговорам", - написал Халилзад в своем Twitter.

Он отметил, что национальная группа по переговорам будет состоять из "представителей правительства и основных политических партий, гражданского общества и женщин".

Ранее спецпредставитель США по Афганистану сообщал о проведении продуктивных переговоров с президентом страны Ашрафом Гани и главой афганского МИД Салахуддином Раббани.

Как ранее сообщал американский госдеп, цель визита Халилзада в Кабул заключается в проведении консультаций с афганским правительством по следующим шагам в мирном процессе, включая определение состава национальной группы по переговорам.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]