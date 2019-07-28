Спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что внутриафганские переговоры начнутся после того, как соглашение будет достигнуто между Вашингтоном и талибами.

"В Кабуле много разговоров о внутриафганских переговорах. Для прояснения: эти переговоры начнутся после того, как мы заключим собственные соглашения, и они будут проведены между "Талибаном" и всесторонней и эффективной национальной группой по переговорам", - написал Халилзад в своем Twitter.

Он отметил, что национальная группа по переговорам будет состоять из "представителей правительства и основных политических партий, гражданского общества и женщин".

Ранее спецпредставитель США по Афганистану сообщал о проведении продуктивных переговоров с президентом страны Ашрафом Гани и главой афганского МИД Салахуддином Раббани.

Как ранее сообщал американский госдеп, цель визита Халилзада в Кабул заключается в проведении консультаций с афганским правительством по следующим шагам в мирном процессе, включая определение состава национальной группы по переговорам.