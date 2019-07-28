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СНГ 28.07.2019 20:40

До $1,2 тыс. будут стоить "красивые" номерные знаки для автомобилей на Украине

Кабинет министров Украины расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые имеют повышенное предложение, и установил цены на них до 30 тыс. грн (около $1, 170 тыс. по текущему курсу).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства на этой неделе.

В правительстве отмечают, что на сегодняшний день возможность автомобилистов официально купить номерной знак с желаемой комбинацией цифр ограничена. В частности, предусмотрена покупка только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009. Другие номера выдаются по обычной цене в простой последовательности, что приводит к коррупционной составляющей процесса.

В связи с этим кабмин расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые имеют повышенное предложение, и установил цены на них.

В частности, за номерной знак из четырех одинаковых цифр теперь нужно будет заплатить 30 тыс. грн, за последовательность в пределах от 0001 до 0009 - 30 тыс. грн, за знак из четырех цифр, три из которых подряд одинаковые - 10 тыс. грн, из четырех цифр с двумя парами одинаковых - 10 тыс. грн, последовательных - 0123 или 1234 - 8 тыс. грн, за знак из четырех цифр, три из которых одинаковые, но не подряд - 4 тыс. грн, а за знак из четырех цифр, где первая и третья, а также вторая и четвертая или первая и четвертая и вторая и третья одинаковые - 4 тыс. грн.

В то же время, выдача или замена всех указанных номеров из данного перечня для легковых автомобилей, которые принадлежат органам государственной власти, будет стоить всего 300 грн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КАБМИН, АВТОМОБИЛИ, ГОСРЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]