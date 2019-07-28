Иран раскритиковал планы европейских стран поддержать британскую инициативу по миссии ВМС в Ормузском проливе

Враждебными назвал в воскресенье представитель иранского правительства Али Рабийе планы европейских стран сформировать военно-морскую коалицию в Персидском заливе.
"Они хотят направить в Персидский залив европейский флот - это враждебный провокационный сигнал, который усилит напряженность", - приводит слова Рабийе иранская пресса.
Ранее Дания, Италия и Франция объявили о предварительной поддержке планов Великобритании направить в Ормузский пролив европейскую военно-морскую миссию для обеспечения безопасности судоходства в регионе после того, как Тегеран задержал британский танкер Stena Impero.
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