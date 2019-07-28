15 кораблей и катеров войдут в состав ВМФ в этом году - Путин

Военно-морской флот России в этом году пополнят 15 новых кораблей и катеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом глава государства рассказал на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
По его словам, обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, а также восстановлена практика кругосветных походов.
Путин подчеркнул, что российский военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны и ее национальные интересы.
Президент России отметил значительный вклад ВМФ в развитие отечественной науки. По его словам, сегодня он в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения.
Россия продолжит строить военно-морской флот, который обладает уникальными возможностями, заявил глава государства.
Главный парад в День военно-морского флота России проходит в воскресенье в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем принимают участие более четырех тысяч военных, свыше 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, а также четыре десятка самолетов и вертолетов.
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