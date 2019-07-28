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Регион 28.07.2019 13:20

15 кораблей и катеров войдут в состав ВМФ в этом году - Путин

Военно-морской флот России в этом году пополнят 15 новых кораблей и катеров, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства рассказал на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в День ВМФ.

По его словам, обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, а также восстановлена практика кругосветных походов.

Путин подчеркнул, что российский военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны и ее национальные интересы.

Президент России отметил значительный вклад ВМФ в развитие отечественной науки. По его словам, сегодня он в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения.

Россия продолжит строить военно-морской флот, который обладает уникальными возможностями, заявил глава государства.

Главный парад в День военно-морского флота России проходит в воскресенье в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем принимают участие более четырех тысяч военных, свыше 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, а также четыре десятка самолетов и вертолетов.

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Тэги: РОССИЯ, ВМФ, КОРАБЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]