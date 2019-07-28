Иран намерен активизировать работы на тяжеловодном реакторе в Араке

Тегеран намерен возобновить работы на тяжеловодном ядерном реакторе в Араке, сообщил руководитель Иранской организации ядерной энергии Али Акбар Салехи.

Заявление Салехи прозвучало в воскресенье перед иранскими парламентариями, информирует иранское агентство ISNA со ссылкой на депутата, присутствовавшего на этом выступлении.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

В то же время ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят санкции в отношении Ирана и вернутся в соглашение по иранской ядерной программе.