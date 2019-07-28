В посольстве США раскритиковали задержания на несанкционированном митинге в Москве

В посольстве США в РФ заявили, что прошедшие накануне задержания на несанкционированном митинге в Москве подрывают права граждан страны.

"Задержание более 1тыс. мирных протестующих в России и использование полицией несоизмеримой силы подрывает права граждан на участие в демократическом процессе", - написала в своём "Твиттере" пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Андреа Калан.

"Свободные выборы и право на мирные собрания гарантированы конституцией России и Всеобщей декларацией прав человека", - подчеркнула Калан.

Как сообщалось, в центре Москвы в субботу проходила несогласованная акция оппозиции. По данным МВД, за различные правонарушения на ней было задержано более тысячи человек. В то же время председатель Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил "Интерфаксу" о необоснованных задержаниях во время акции.

Перед началом несанкционированной акции полиция задержала незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Илью Яшина. В отношении Жданова, Соболь и Яшина были заведены протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении), за день они задерживались дважды. В первый раз Любовь Соболь был назначен штраф в 30 тыс. рублей за организацию несанкционированной акции, прошедшей 14 июля в Новопушкинском сквере, второй протокол заведен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации мероприятия), сообщила она в "Твиттере". Суд в отношении Ильи Яшина перенесен на 30 июля, в этот же день пройдет разбирательство в отношении Ивана Жданова. Также второй раз была задержана Юлия Галямина. После доставления в ОВД Бирюлёво Западное ее отпустили домой с обязательством явиться в суд 31 июля.