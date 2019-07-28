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Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3", информирует в воскресенье израильская газета "Джерузалем пост" со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

В рамках испытаний были проведены перехваты "вражеских" ракетных целей на больших высотах и за пределами атмосферы.

Испытания впервые были проведены за рубежами Израиля - на Аляске. За ними, в частности, наблюдал посол Израиля в США Рон Дермер.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ПРО, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]