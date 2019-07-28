В горных регионах Грузии ликвидируют последствия таяния ледника

В Грузии борются с последствиями разлива рек из-за растаявшего ледника Лехсири в горном регионе Сванетии, удалось возобновить подачу питьевой воды в административном центре городе Местиа.
"Сегодня с утра водоснабжение Местии полностью восстановлено", - сообщил в воскресенье журналистам мэр Местийского муниципалитета Капитон Жоржолиани.
По его словам, на местах мобилизована соответствующая техника, работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются в круглосуточном режиме.
На данный момент в ущелье Лехсири работает группа специалистов Национального агентства окружающей среды, геологи и гляциологи, которые детально изучают ситуацию.
Ранее сообщалось, что сошедшие с ледника Лехсири мощные водные потоки и сильные дожди вывели из берегов реку Ненскра и ее приток Местиачала, которые в минувший четверг затопили здание и часть объектов "Местиачала ГЭС-1", снесли мосты, повредили дороги и водопроводныетрубы в Местиа и его окрестностях.
Местные жители и туристы насчитали до 20 поврежденных или унесенных водой автомобилей.
Спасатели оперативно эвакуировали людей с опасных зон, никто не пострадал.
Как заявила грузино-австрийская компания "Сванети гидро", построившая в Сванетии каскад ГЭС, территория "Местиачала ГЭС-1" затоплена, но станция не повреждена и после очистки продолжит работу в обычном режиме.
" ГЭС выполнила функцию защиты населенного пункта от стихии", - говорится в заявлении компании.
Армянские снайперы продолжают обстрел боевых позиций Азербайджана на линии соприкосновения войск - ГПС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 17 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные отправились в Россию и Узбекистан для участия в «Армейских международных играх – 2019»
"Северный поток" заработал после техобслуживания - на 4 дня раньше плана
NYT объяснила крушения Boeing 737 Max недостаточным надзором регулятора
Азербайджанский пограничник получил ранение при перестрелке с наркокурьерами из Ирана
Началась официальная церемония закрытия «EYOF Baku-2019»
К поискам азербайджанского истребителя МиГ-29 на Каспии привлечены вертолеты и плавсредства - Минобороны
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору