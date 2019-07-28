В горных регионах Грузии ликвидируют последствия таяния ледника

В Грузии борются с последствиями разлива рек из-за растаявшего ледника Лехсири в горном регионе Сванетии, удалось возобновить подачу питьевой воды в административном центре городе Местиа.

"Сегодня с утра водоснабжение Местии полностью восстановлено", - сообщил в воскресенье журналистам мэр Местийского муниципалитета Капитон Жоржолиани.

По его словам, на местах мобилизована соответствующая техника, работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются в круглосуточном режиме.

На данный момент в ущелье Лехсири работает группа специалистов Национального агентства окружающей среды, геологи и гляциологи, которые детально изучают ситуацию.

Ранее сообщалось, что сошедшие с ледника Лехсири мощные водные потоки и сильные дожди вывели из берегов реку Ненскра и ее приток Местиачала, которые в минувший четверг затопили здание и часть объектов "Местиачала ГЭС-1", снесли мосты, повредили дороги и водопроводныетрубы в Местиа и его окрестностях.

Местные жители и туристы насчитали до 20 поврежденных или унесенных водой автомобилей.

Спасатели оперативно эвакуировали людей с опасных зон, никто не пострадал.

Как заявила грузино-австрийская компания "Сванети гидро", построившая в Сванетии каскад ГЭС, территория "Местиачала ГЭС-1" затоплена, но станция не повреждена и после очистки продолжит работу в обычном режиме.

" ГЭС выполнила функцию защиты населенного пункта от стихии", - говорится в заявлении компании.