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Регион 28.07.2019 15:20

В горных регионах Грузии ликвидируют последствия таяния ледника

В Грузии борются с последствиями разлива рек из-за растаявшего ледника Лехсири в горном регионе Сванетии, удалось возобновить подачу питьевой воды в административном центре городе Местиа.

"Сегодня с утра водоснабжение Местии полностью восстановлено", - сообщил в воскресенье журналистам мэр Местийского муниципалитета Капитон Жоржолиани.

По его словам, на местах мобилизована соответствующая техника, работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются в круглосуточном режиме.

На данный момент в ущелье Лехсири работает группа специалистов Национального агентства окружающей среды, геологи и гляциологи, которые детально изучают ситуацию.

Ранее сообщалось, что сошедшие с ледника Лехсири мощные водные потоки и сильные дожди вывели из берегов реку Ненскра и ее приток Местиачала, которые в минувший четверг затопили здание и часть объектов "Местиачала ГЭС-1", снесли мосты, повредили дороги и водопроводныетрубы в Местиа и его окрестностях.

Местные жители и туристы насчитали до 20 поврежденных или унесенных водой автомобилей.

Спасатели оперативно эвакуировали людей с опасных зон, никто не пострадал.

Как заявила грузино-австрийская компания "Сванети гидро", построившая в Сванетии каскад ГЭС, территория "Местиачала ГЭС-1" затоплена, но станция не повреждена и после очистки продолжит работу в обычном режиме.

" ГЭС выполнила функцию защиты населенного пункта от стихии", - говорится в заявлении компании.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СТИХИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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