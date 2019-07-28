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Регион 28.07.2019 14:47

Навального госпитализировали из-за острой аллергии

Оппозиционера Алексея Навального доставили в 64 городскую больницу из изолятора временного содержания, где он отбывает административный арест за призыв к участию в несогласованной акции.

"Он в палате в терапевтическом отделении, состояние удовлетворительное", - сообщили "Интерфаксу" в больнице, куда был доставлен Навальный.

По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, у Навального "острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов". В настоящее время он находится в палате под охраной сотрудников полиции. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Симоновский суд Москвы назначил Навальному административный арест на срок 30 суток. Навальный признан виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

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Тэги: РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]