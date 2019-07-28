Навального госпитализировали из-за острой аллергии

Оппозиционера Алексея Навального доставили в 64 городскую больницу из изолятора временного содержания, где он отбывает административный арест за призыв к участию в несогласованной акции.
"Он в палате в терапевтическом отделении, состояние удовлетворительное", - сообщили "Интерфаксу" в больнице, куда был доставлен Навальный.
По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, у Навального "острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов". В настоящее время он находится в палате под охраной сотрудников полиции. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее Симоновский суд Москвы назначил Навальному административный арест на срок 30 суток. Навальный признан виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
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