Полицейские Гонконга разогнали несанкционированную акцию слезоточивым газом

Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ против протестующих на улицах города, сообщает агентство Assiciated Press.

По данным агентства, протестующие организовали несанкционированную акцию в одном из торговых районов города, при этом начали возводить баррикады для защиты от полиции.

Протесты в Гонконге продолжаются уже седьмую неделю, они начались в ответ на планы местной администрации заключить с центральными властями в Пекине соглашение об экстрадиции. После того, как власти Гонконга объявили о том, что ход этому соглашению дан не будет, протестующие начали требовать начала расследования по фактам применения чрезмерной силы со стороны полиции.