Задержание в Гибралтаре иранского танкера и соблюдение Европой СВПД обсуждалось в Вене - СМИ

Проблема задержания иранского танкера в Гибралтаре и ситуация вокруг выполнения европейскими странами норм СВПД обсуждались в ходе встреч замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в воскресенье в Вене, сообщает иранское агентство ISNA.
По его данным, перед встречей на уровне политдиректоров Аракчи провел двусторонние встречи с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид, заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и директором департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цуном.
Неформальные встречи на различных уровнях, а также встреча на уровне политдиректоров России, Китая, Великобритании, Франции. Германии и Ирана состоялась в воскресенье в Вене.
Председательствовала на заседании комиссии от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини генеральный секретарь ЕВС Хельга Шмид.
Как сообщил ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сессия совместной комиссии "предоставит возможность для обмена мнениями о положении дел с выполнением как ядерных, так и экономических аспектов "ядерной сделки"".
Предыдущее заседание совместной комиссии участников СВПД: России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции - состоялось 28 июня в Вене.
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