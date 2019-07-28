Задержание в Гибралтаре иранского танкера и соблюдение Европой СВПД обсуждалось в Вене - СМИ

Проблема задержания иранского танкера в Гибралтаре и ситуация вокруг выполнения европейскими странами норм СВПД обсуждались в ходе встреч замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в воскресенье в Вене, сообщает иранское агентство ISNA.

По его данным, перед встречей на уровне политдиректоров Аракчи провел двусторонние встречи с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид, заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и директором департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цуном.

Неформальные встречи на различных уровнях, а также встреча на уровне политдиректоров России, Китая, Великобритании, Франции. Германии и Ирана состоялась в воскресенье в Вене.

Председательствовала на заседании комиссии от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини генеральный секретарь ЕВС Хельга Шмид.

Как сообщил ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сессия совместной комиссии "предоставит возможность для обмена мнениями о положении дел с выполнением как ядерных, так и экономических аспектов "ядерной сделки"".

Предыдущее заседание совместной комиссии участников СВПД: России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции - состоялось 28 июня в Вене.