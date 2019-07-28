Задержание иранского танкера в Гибралтаре противоречит принципам СВПД - Аракчи

Иран заявил, что задержание у берегов Гибралтара иранского танкера Grace 1 идет вразрез с принципами СВПД.
"Наши коллеги по соглашению не должны создавать никаких проблем для экспорта иранской нефти", - заявил замглавы МИД Исламской республики Аббас Аракчи иранскому телевидению в воскресенье перед началом встречи по СВПД в Вене.
По его словам, "задержание иранского танкера в Гибралтаре было нарушением СВПД".
Неформальные встречи на различных уровнях, а также встреча на уровне политдиректоров России, Китая, Великобритании, Франции. Германии и Ирана проходят в воскресенье в Вене.
Председательствует на заседании комиссии от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини генеральный секретарь ЕВС Хельга Шмид.
Как сообщил ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сессия совместной комиссии "предоставит возможность для обмена мнениями о положении дел с выполнением как ядерных, так и экономических аспектов "ядерной сделки"".
Предыдущее заседание совместной комиссии участников СВПД: России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции - состоялось 28 июня в Вене. С российской стороны во встрече принял участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
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