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Регион 28.07.2019 17:10

Задержание иранского танкера в Гибралтаре противоречит принципам СВПД - Аракчи

Иран заявил, что задержание у берегов Гибралтара иранского танкера Grace 1 идет вразрез с принципами СВПД.

"Наши коллеги по соглашению не должны создавать никаких проблем для экспорта иранской нефти", - заявил замглавы МИД Исламской республики Аббас Аракчи иранскому телевидению в воскресенье перед началом встречи по СВПД в Вене.

По его словам, "задержание иранского танкера в Гибралтаре было нарушением СВПД".

Неформальные встречи на различных уровнях, а также встреча на уровне политдиректоров России, Китая, Великобритании, Франции. Германии и Ирана проходят в воскресенье в Вене.

Председательствует на заседании комиссии от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини генеральный секретарь ЕВС Хельга Шмид.

Как сообщил ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сессия совместной комиссии "предоставит возможность для обмена мнениями о положении дел с выполнением как ядерных, так и экономических аспектов "ядерной сделки"".

Предыдущее заседание совместной комиссии участников СВПД: России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции - состоялось 28 июня в Вене. С российской стороны во встрече принял участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

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Тэги: ИРАН, ГИБРАЛТАР, ТАНКЕР, СВПД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]