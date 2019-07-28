Представитель Тегерана положительно оценил итоги встреч в Вене по СВПД

Встреча по СВПД в Вене в воскресенье прошла в положительном ключе, заявил журналистам по ее окончании замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, "встреча была конструктивной, однако всех проблем решить не удалось".

Аракчи отметил, что Тегеран продолжит сокращать обязательства в рамках СВПД до тех пор, пока интересы Ирана не будут защищены.

Ранее сообщалось, что на встрече в Вене Аракчи в частности обсудил с участниками СВПД проблему задержания иранского танкера в Гибралтаре и ситуацию вокруг выполнения европейскими странами норм СВПД.

Неформальные встречи на различных уровнях, а также встреча на уровне политдиректоров России, Китая, Великобритании, Франции. Германии и Ирана состоялись в воскресенье в Вене.

Председательствовала на заседании комиссии от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини генеральный секретарь ЕВС Хельга Шмид.

Как сообщил ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сессия совместной комиссии "предоставит возможность для обмена мнениями о положении дел с выполнением как ядерных, так и экономических аспектов "ядерной сделки"".

Предыдущее заседание совместной комиссии участников СВПД: России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции - состоялось 28 июня в Вене.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой сделки, а также восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные. Евросоюз ради спасения соглашения пообещал разработать и запустить специальный платежный механизм для расчетов с Ираном, однако до сих пор этот механизм не заработал, прежде всего, в отношении экспорта иранской нефти.

Со своей стороны, Тегеран 8 мая этого года дал европейцам 60 дней на то, чтобы они выполнили свои обещания. Иранская сторона при этом заявила, что в противном случае начнет с 7 июля наращивать уровни обогащения урана и возобновит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке в рамках курса по сокращению своих обязательств по СВПД.

По итогам заседания комиссии 28 июня ЕС объявила о запуске механизма расчетов с Ираном INSTEX, однако Тегеран заявил, что этих действий недостаточно для спасения сделки. 7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран приступил ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД, повысив до 4,5%, то есть сверх допустимого сделкой, уровень обогащения урана в связи с тем, что европейские страны в течение отведенных им 60 дней не выполнили свои обязательства. Тегеран дал европейским странам еще 60 дней на выполнение его экономических требований.