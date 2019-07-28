Интервью президента России Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на телевизионную премию "Эмми".
Корреспондент телеканала получил номинацию в категории "Живое интервью", сообщили в пресс-службе американской телепремии.
Для Fox News это первая номинация на "Эмми" в области новостей и документальных фильмов. Кроме интервью Уоллреса в номинации будут представлены ещё шесть интервью различных телеканалов.
Интервью Путина корреспонденту Fox News состоялось в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита.
"Эмми" - американская телевизионная премия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.
71-ая церемония вручения награды "Эмми" состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.
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