Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8916 RUR   0.0268 GBR   2.1023 TRY   0.2999

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.20 0.18 Brent 63.46 0.07

Погода в Баку

  ночь день

Регион 28.07.2019 20:00

Интервью Fox News с Путиным номинировано на "Эмми"

Интервью президента России Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на телевизионную премию "Эмми".

Корреспондент телеканала получил номинацию в категории "Живое интервью", сообщили в пресс-службе американской телепремии.

Для Fox News это первая номинация на "Эмми" в области новостей и документальных фильмов. Кроме интервью Уоллреса в номинации будут представлены ещё шесть интервью различных телеканалов.

Интервью Путина корреспонденту Fox News состоялось в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита.

"Эмми" - американская телевизионная премия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.

71-ая церемония вручения награды "Эмми" состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТЕЛЕКАНАЛ, ПРЕМИЯ


Похожие новости


Суд в США вынесет решения по иску Си-Эн-Эн против Трампа в пятницу Суд в США рассмотрит иск в связи с лишением Си-Эн-Эн аккредитации в Белом Доме Захарова саркастически отозвалась о сюжете CNN относительно российского вмешательства в американские дела через покемонов Компания Google исключила канал Russia Today из премиального пакета видеоресурсов - агентство CNN вновь попытался обвинить Россию в хакерских атаках на американские выборы и отсутствии свобод

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]