Интервью президента России Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на телевизионную премию "Эмми".

Корреспондент телеканала получил номинацию в категории "Живое интервью", сообщили в пресс-службе американской телепремии.

Для Fox News это первая номинация на "Эмми" в области новостей и документальных фильмов. Кроме интервью Уоллреса в номинации будут представлены ещё шесть интервью различных телеканалов.

Интервью Путина корреспонденту Fox News состоялось в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита.

"Эмми" - американская телевизионная премия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.

71-ая церемония вручения награды "Эмми" состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.