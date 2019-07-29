Трамп решил выдвинуть конгрессмена Рэдкдиффа на пост главы Нацразведки США

Президент США Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Нацравзедки.
"Я рад сообщить, что очень уважаемый конгрессмен от Техаса Джон Рэдклифф будет выдвинут мной на пост директора Нацразведки", - написал от в своём твиттере.
Нынешний руководитель Нацразведки, Дэн Коутс, покинет этот пост 15 августа, добавил Трамп.
Это решение президента не стало неожиданностью, так как ранее американские СМИ сообщали о том, что он готовится к подобному шагу.
Коутс занимал должность директора Нацразведки более двух лет. Бывший сенатор-республиканец от штата Индиана он был одобрен Сенатом подавляющим большинством голосов в марте 2017 года. Он хорошо известен и признан законодателями на Капитолийском холме, что означает, что его уход, вероятно, будет встречен разочарованием.
Американские СМИ сообщали о возможном уходе Коутса в различные моменты его пребывания в должности. Так, разговоры о том, что он будет уволен в феврале, последовали за публичными слушаниями в Сенате, в ходе которых Коутс и другие сотрудники разведки разошлись во мнениях с Трампом относительно Ирана и Северной Кореи.
Коутс также возмутил президента своей реакцией на вторую предложенную встречу между Трампом и главой России Владимиром Путиным после июльского саммита в Хельсинки в прошлом году.
Рэдклифф - бывший федеральный прокурор, является членом как юридического, так и разведывательного комитетов Палаты представителей и видным сторонником Республиканской партии Трампа на Капитолийском холме.
Ранее в воскресенье портал Axios сообщил, что Трамп был впечатлен допросом Рэдклиффа бывшего специального прокурора Роберта Мюллера во время слушаний в Конгрессе в прошлую среду.
Он также активно участвовал в усилиях Республиканской партии по расследованию действий ФБР на ранних этапах расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
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