Тегеран не принял предложение Помпео поговорить непосредственно с народом Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Тегеран не хочет, чтобы он приезжал в Иран и говорил с народом страны.
"Недавно я предложил поехать в Тегеран и поговорить непосредственно с иранским народом. Режим не принял мое предложение ", - написал Помпео в твиттере.
Он отметил, что США не боятся, когда глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф приезжает в Америку, где он пользуется правом свободно говорить.
"Неужели факты режима Хаменеи (верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи - ИФ) настолько плохи, что он не может позволить мне сделать то же самое в Тегеране? Что, если его люди услышат правду без фильтра, без сокращений? " - добавил он.
Ранее госсекретарь США в интервью Bloomberg Television сообщил, что хотел бы отправиться в Тегеран, чтобы рассказать народу Ирана правду о внешней политике США.
"Я хотел бы получить шанс поехать, не заниматься пропагандой, а говорить правду иранскому народу о том, что именно их руководство сделало и как оно навредило Ирану", - отметил Помпео.
Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе
Президент Алиев встретился с министром экономики и финансов Франции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Японский импортер СПГ впервые прибег к арбитражу для пересмотра цен контракта
Georgian Airways потеряла около $25 млн после решения РФ об отмене прямого авиасообщения с Грузией
Qatar Petroleum покупает у Total долю в разведочных блоках на шельфе Гайаны
Прокурор в Азербайджане запросил 17 лет для экс-главы МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Поезд в Азербайджане протаранил такси, пострадали 5 человек - Минздрав
Два человека погибли, девять человек пострадали в ДТП в Ростовской области с микроавтобусом, перевозившим граждан Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору