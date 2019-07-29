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Дальнее зарубежье 29.07.2019 09:44

Тегеран не принял предложение Помпео поговорить непосредственно с народом Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Тегеран не хочет, чтобы он приезжал в Иран и говорил с народом страны.

"Недавно я предложил поехать в Тегеран и поговорить непосредственно с иранским народом. Режим не принял мое предложение ", - написал Помпео в твиттере.

Он отметил, что США не боятся, когда глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф приезжает в Америку, где он пользуется правом свободно говорить.

"Неужели факты режима Хаменеи (верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи - ИФ) настолько плохи, что он не может позволить мне сделать то же самое в Тегеране? Что, если его люди услышат правду без фильтра, без сокращений? " - добавил он.

Ранее госсекретарь США в интервью Bloomberg Television сообщил, что хотел бы отправиться в Тегеран, чтобы рассказать народу Ирана правду о внешней политике США.

"Я хотел бы получить шанс поехать, не заниматься пропагандой, а говорить правду иранскому народу о том, что именно их руководство сделало и как оно навредило Ирану", - отметил Помпео.

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Тэги: США, ИРАН, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]