Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 29 июля ЦБА определил 1,8916 манат/1EUR (26 июля - 1,8951 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 июля установил 0,0268 манат/1RUB (26 июля - 0,0269 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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