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Дальнее зарубежье 29.07.2019 10:31

Венесуэла намерена обратиться в ООН из-за нарушений США воздушного пространства страны

Венесуэла планирует обратиться в ООН с жалобой насчет нарушения США воздушного пространства страны, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Как мы уже заявляли, администрация Трампа откровенно признается и соглашается с тем, что фактически нарушает воздушное пространство Венесуэлы. Тяжкое и преступное признание. Нет сомнений в их злых намерениях. Мы обратимся с жалобой в ООН", - написал Арреаса в своем Твиттере.

Как сообщалось, инцидент произошел в пятницу в воздушном пространстве над Карибским морем. В Вашингтоне утверждали, что американский самолет EP-3 находился в международном воздушном пространстве, в то время как в Каракасе заявили, что самолет без разрешения зашел в воздушное пространство Венесуэлы.

По данным властей Венесуэлы, США несколько раз нарушали воздушное пространство страны за последние две недели.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, НАРУШЕНИЕ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]