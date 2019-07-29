Три человека погибли, 12 ранены в результате стрельбы на фестивале в США - АР

Три человека погибли и как минимум 12 получили ранения в воскресенье после стрельбы на ежегодном фестивале чеснока в городе Гилрое американского штата Калифорния, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на члена городского совета Гилроя Диона Бракко.
По его словам, это предварительные цифры.
Шесть человек были доставлены в региональную больницу Сент-Луиса, а еще пять человек поступили в медицинский центр Санта-Клара-Вэлли, сообщила пресс-секретарь центра Джой Алексиу.
Также сообщается о двух госпитализированных медицинский центр Стэнфорда.
Департамент полиции Гилроя на своем аккаунте в Твиттере опубликовал заявление, в котором говорится: "Как напоминание, пожалуйста, не приходите в парк Christmas Hill, это все еще активное место преступления. Мы будем делиться информацией со СМИ в ближайшее время и благодарим вас за ваше терпение в этой быстро развивающейся ситуации".
Ранее телеканал NBC сообщал об 11 раненых. СМИ со ссылками на полицию сообщали о возможных жертвах, пока информация подтверждения не получила.
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter: "Правоохранительные органы находятся на месте стрельбы в Гилрое, штат Калифорния. Сообщается, что стрелявший пока не задержан. Будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности!".
Фестиваль чеснока в Гилрое проводится уже около 30 лет и считается одним из самых популярных в США праздников, связанных с едой.
Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе
Президент Алиев встретился с министром экономики и финансов Франции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Японский импортер СПГ впервые прибег к арбитражу для пересмотра цен контракта
Georgian Airways потеряла около $25 млн после решения РФ об отмене прямого авиасообщения с Грузией
Qatar Petroleum покупает у Total долю в разведочных блоках на шельфе Гайаны
Прокурор в Азербайджане запросил 17 лет для экс-главы МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Поезд в Азербайджане протаранил такси, пострадали 5 человек - Минздрав
Два человека погибли, девять человек пострадали в ДТП в Ростовской области с микроавтобусом, перевозившим граждан Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору