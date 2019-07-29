Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8916 RUR   0.0268 GBR   2.1023 TRY   0.2999

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.20 0.18 Brent 63.46 0.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.07.2019 09:30

Три человека погибли, 12 ранены в результате стрельбы на фестивале в США - АР

Три человека погибли и как минимум 12 получили ранения в воскресенье после стрельбы на ежегодном фестивале чеснока в городе Гилрое американского штата Калифорния, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на члена городского совета Гилроя Диона Бракко.

По его словам, это предварительные цифры.

Шесть человек были доставлены в региональную больницу Сент-Луиса, а еще пять человек поступили в медицинский центр Санта-Клара-Вэлли, сообщила пресс-секретарь центра Джой Алексиу.

Также сообщается о двух госпитализированных медицинский центр Стэнфорда.

Департамент полиции Гилроя на своем аккаунте в Твиттере опубликовал заявление, в котором говорится: "Как напоминание, пожалуйста, не приходите в парк Christmas Hill, это все еще активное место преступления. Мы будем делиться информацией со СМИ в ближайшее время и благодарим вас за ваше терпение в этой быстро развивающейся ситуации".

Ранее телеканал NBC сообщал об 11 раненых. СМИ со ссылками на полицию сообщали о возможных жертвах, пока информация подтверждения не получила.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter: "Правоохранительные органы находятся на месте стрельбы в Гилрое, штат Калифорния. Сообщается, что стрелявший пока не задержан. Будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности!".

Фестиваль чеснока в Гилрое проводится уже около 30 лет и считается одним из самых популярных в США праздников, связанных с едой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Стрельба на востоке США привела к гибели 12 человек, включая стрелявшего Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в американской школе Стрельба произошла на объекте компании UPS в Нью-Джерси К стрельбе в чикагской больнице, где погибли четыре человека, привела отмененная помолвка - агентство В результате стрельбы в больнице Чикаго погибло четыре человека, в том числе нападавший Жертвами стрельбы в Калифорнии стали 12 человек - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]