Три человека погибли, 12 ранены в результате стрельбы на фестивале в США - АР

Три человека погибли и как минимум 12 получили ранения в воскресенье после стрельбы на ежегодном фестивале чеснока в городе Гилрое американского штата Калифорния, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на члена городского совета Гилроя Диона Бракко.

По его словам, это предварительные цифры.

Шесть человек были доставлены в региональную больницу Сент-Луиса, а еще пять человек поступили в медицинский центр Санта-Клара-Вэлли, сообщила пресс-секретарь центра Джой Алексиу.

Также сообщается о двух госпитализированных медицинский центр Стэнфорда.

Департамент полиции Гилроя на своем аккаунте в Твиттере опубликовал заявление, в котором говорится: "Как напоминание, пожалуйста, не приходите в парк Christmas Hill, это все еще активное место преступления. Мы будем делиться информацией со СМИ в ближайшее время и благодарим вас за ваше терпение в этой быстро развивающейся ситуации".

Ранее телеканал NBC сообщал об 11 раненых. СМИ со ссылками на полицию сообщали о возможных жертвах, пока информация подтверждения не получила.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter: "Правоохранительные органы находятся на месте стрельбы в Гилрое, штат Калифорния. Сообщается, что стрелявший пока не задержан. Будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности!".

Фестиваль чеснока в Гилрое проводится уже около 30 лет и считается одним из самых популярных в США праздников, связанных с едой.