В результате нападения на офис кандидата в премьеры Афганистана погибли не менее 20 человек - правительство

Жертвами воскресного нападения боевиков на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле стали 20 человек, еще около 50 человек получили ранения, сообщило афганское правительство в понедельник.

В распространенном правительственном заявлении говорится, что сам Салех был легко ранен. В ходе продолжавшейся шесть часов перестрелки с напавшими силами правопорядка были уничтожены четыре боевика, отметило правительство.