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Дальнее зарубежье 29.07.2019 09:59

В результате нападения на офис кандидата в премьеры Афганистана погибли не менее 20 человек - правительство

Жертвами воскресного нападения боевиков на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле стали 20 человек, еще около 50 человек получили ранения, сообщило афганское правительство в понедельник.

В распространенном правительственном заявлении говорится, что сам Салех был легко ранен.

В ходе продолжавшейся шесть часов перестрелки с напавшими силами правопорядка были уничтожены четыре боевика, отметило правительство.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ОФИС, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]