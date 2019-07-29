США и Италия совершат инспекционные полеты над территорией России

Наблюдательные полеты американских и итальянских инспекторов в рамках Договора об открытом небе пройдут на этой неделе над территорией России,
сообщил ВРИО начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка", - сказал Шишин, слова которого приводит газета "Красная звезда".
Он отметил, что в ходе выполнения полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
"Самолёт наблюдения ОС-135Б относится к классу самолётов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Установленная на нём аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", - сказал Шишин.
Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе
Президент Алиев встретился с министром экономики и финансов Франции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Японский импортер СПГ впервые прибег к арбитражу для пересмотра цен контракта
Georgian Airways потеряла около $25 млн после решения РФ об отмене прямого авиасообщения с Грузией
Qatar Petroleum покупает у Total долю в разведочных блоках на шельфе Гайаны
Прокурор в Азербайджане запросил 17 лет для экс-главы МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Поезд в Азербайджане протаранил такси, пострадали 5 человек - Минздрав
Два человека погибли, девять человек пострадали в ДТП в Ростовской области с микроавтобусом, перевозившим граждан Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору