США и Италия совершат инспекционные полеты над территорией России

Наблюдательные полеты американских и итальянских инспекторов в рамках Договора об открытом небе пройдут на этой неделе над территорией России,

сообщил ВРИО начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка", - сказал Шишин, слова которого приводит газета "Красная звезда".

Он отметил, что в ходе выполнения полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

"Самолёт наблюдения ОС-135Б относится к классу самолётов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Установленная на нём аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", - сказал Шишин.