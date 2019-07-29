Нефть слабо дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $63,18 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно уменьшаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста на прошлой неделе, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США и геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 МСК подешевели на $0,28 (0,44%) - до $63,18 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена выросла на $0,07 (0,11%) и составляла на закрытие $63,44 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,13 (0,23%) - до $56,07 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,18 (0,32%), до $56,20 за баррель.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 1,6%, цена WTI увеличилась примерно на 1%. Тем не менее, с начала июля обе марки подешевели.

Позитивной новостью для рынка на минувшей неделе стал отчет Минэнерго США, указавший на снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд. Падение запасов составило 10,84 млн баррелей, что почти в три раза больше снижения, прогнозировавшегося экспертами.

Кроме того, добыча нефти в Штатах сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года. Во многом это вызвано приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Барри".

Между тем ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной. В последние недели Иран оказался в центре внимания рынка после ареста вооруженными силами страны танкера, следовавшего под британским флагом. Ранее власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) арестовали танкер Grace 1 по подозрениям в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В пятницу телеканал CNN сообщил, что Иран испытал баллистическую ракету средней дальности. По словам источника, ракета была выпущена в ночь на 25 июля и пролетела около 1 тыс. километров. Собеседник телеканала отметил, что ракета не представляла угрозы для судоходства или американских баз. Американская разведка считает, что Иран запустил Shabaab-3 в рамках повышения дальности и точности пусков.

В понедельник рынок реагирует на решение властей США направить военный корабль "Данкан" на Ближний Восток для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Он будет действовать совместно с британским кораблем "Монтроуз".

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии назвал планы европейских государств и США по развертыванию флота в Персидском заливе враждебными.

Также на этой неделе рынок будет следить за торговыми переговорами между США и Китаем. Новый раунд переговоров пройдет в Шанхае, куда направятся министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. При этом участники рынка в целом скептически относятся к возможным итогам этой встречи.

"Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке останется высокой в ближайшее время, поскольку США продолжают призывать другие страны вместе защищать суда, проходящие по Ормузскому проливу, - говорит аналитик Samsung Futures Inc. Ким Квангре. - Пока нефть реагирует на макроэкономические риски и переговоры между Китаем и США".