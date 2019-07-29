Минсельхоз направит около 3,8 млн манатов на закупку лабораторного оборудования

Министерство сельского хозяйства заключило три контракта на общую сумму 3 млн 795 тыс. 92,17 манатов, предусматривающих закупку лабораторного оборудования для научно-исследовательских институтов (НИИ) и Государственного аграрного университета.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, все три контракта заключены с ООО «Estet».
В рамках первого контракта на сумму 948 тыс. 815,23 манат будет закуплено оборудование для НИИ животноводства.
Второй контракт на сумму 848 тыс. 980,74 манат предусматривает поставку оборудования для НИИ защиты растений и технических растений.
Третий контракт включает поставку лабораторного оборудования для Государственного аграрного Университета, стоимость – 1 млн 997 тыс. 296,2 манат.
Н.Аббасова
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