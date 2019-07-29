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Инфраструктура и тендеры 29.07.2019 10:00

Минсельхоз направит около 3,8 млн манатов на закупку лабораторного оборудования

Министерство сельского хозяйства заключило три контракта на общую сумму 3 млн 795 тыс. 92,17 манатов, предусматривающих закупку лабораторного оборудования для научно-исследовательских институтов (НИИ) и Государственного аграрного университета.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, все три контракта заключены с ООО «Estet».

В рамках первого контракта на сумму 948 тыс. 815,23 манат будет закуплено оборудование для НИИ животноводства.

Второй контракт на сумму 848 тыс. 980,74 манат предусматривает поставку оборудования для НИИ защиты растений и технических растений.

Третий контракт включает поставку лабораторного оборудования для Государственного аграрного Университета, стоимость – 1 млн 997 тыс. 296,2 манат.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]