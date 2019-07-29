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Финансы 29.07.2019 10:15

МБА пока не планирует привлекать кредиты за рубежом

ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), крупнейший банк страны, в настоящее время не планирует привлечение внешнего финансирования, в том числе из-за дороговизны таких кредитных ресурсов, заявил управляющий директор банка Фуад Исламов.

«Мы пока не видим необходимости в привлечении средств от иностранных финансовых институтов. С одной стороны, ставка LIBOR (межбанковская процентная ставка) сейчас заметно выше, и эти средства сейчас намного дороже, с другой стороны, имеющиеся в нашей стране возможности, стабильность и ликвидные позиции банка, позволяют нам привлекать средства в необходимых для нас объемах за счет внутренних ресурсов», - сказал Исламов в интервью пресс-службе банка.

При этом он отметил, что МБА стремится поддерживать международную репутацию. «Поэтому мы постоянно стремимся развивать наши международные отношения и поддерживать и улучшать международные рейтинги. Рейтинги показывают нашу прозрачность и открытость для зарубежных партнеров. Все это полезно для развития нашей корреспондентской сети за рубежом, проведения сделок по торговому финансированию, казначейским операциям», - подчеркнул он.

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.

А.Азизов

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Тэги: МБА, ЗАИМСТВОВАНИЯ, ПОЛИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]