На Украине готовят реформу СБУ

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявляет о намерении действующей власти реформировать различные сферы управления государства, в том числе и Службу безопасности Украины.

"У нас на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно без смысла. Потому что Служба безопасности исторически встроена во многие процессы", - сказал секретарь СНБО в интервью 24-му каналу.

"СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка. (Следует- ИФ) убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией", - отметил Данилюк.

По его словам, "все это активно поддерживается нашими международными партнерами, а также президентом".

Секретарь СНБО также заявил, что "многое придется менять, чтобы это были реальные реформы; в частности, нужно будет внести изменения в законодательство".

"Сейчас я создал группу, которая над ними (законопроектам- ИФ) работает, и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, например, НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны. Я убежден, что СБУ, украинские и западные партнеры должны быть приобщены к созданию законопроектов. Именно это сейчас и происходит", - сказал он.