На Украине готовят реформу СБУ

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявляет о намерении действующей власти реформировать различные сферы управления государства, в том числе и Службу безопасности Украины.
"У нас на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно без смысла. Потому что Служба безопасности исторически встроена во многие процессы", - сказал секретарь СНБО в интервью 24-му каналу.
"СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка. (Следует- ИФ) убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией", - отметил Данилюк.
По его словам, "все это активно поддерживается нашими международными партнерами, а также президентом".
Секретарь СНБО также заявил, что "многое придется менять, чтобы это были реальные реформы; в частности, нужно будет внести изменения в законодательство".
"Сейчас я создал группу, которая над ними (законопроектам- ИФ) работает, и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, например, НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны. Я убежден, что СБУ, украинские и западные партнеры должны быть приобщены к созданию законопроектов. Именно это сейчас и происходит", - сказал он.
Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе
Президент Алиев встретился с министром экономики и финансов Франции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Японский импортер СПГ впервые прибег к арбитражу для пересмотра цен контракта
Georgian Airways потеряла около $25 млн после решения РФ об отмене прямого авиасообщения с Грузией
Qatar Petroleum покупает у Total долю в разведочных блоках на шельфе Гайаны
Прокурор в Азербайджане запросил 17 лет для экс-главы МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Поезд в Азербайджане протаранил такси, пострадали 5 человек - Минздрав
Два человека погибли, девять человек пострадали в ДТП в Ростовской области с микроавтобусом, перевозившим граждан Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору