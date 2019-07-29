Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8916 RUR   0.0268 GBR   2.1023 TRY   0.2999

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.20 0.18 Brent 63.46 0.07

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.07.2019 11:11

На Украине готовят реформу СБУ

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявляет о намерении действующей власти реформировать различные сферы управления государства, в том числе и Службу безопасности Украины.

"У нас на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно без смысла. Потому что Служба безопасности исторически встроена во многие процессы", - сказал секретарь СНБО в интервью 24-му каналу.

"СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка. (Следует- ИФ) убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией", - отметил Данилюк.

По его словам, "все это активно поддерживается нашими международными партнерами, а также президентом".

Секретарь СНБО также заявил, что "многое придется менять, чтобы это были реальные реформы; в частности, нужно будет внести изменения в законодательство".

"Сейчас я создал группу, которая над ними (законопроектам- ИФ) работает, и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, например, НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны. Я убежден, что СБУ, украинские и западные партнеры должны быть приобщены к созданию законопроектов. Именно это сейчас и происходит", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СБУ, РЕФОРМА


Похожие новости


Зеленский произвел назначения высших должностных лиц СБУ Зеленский напутствовал врио главы СБУ на борьбу с теневой экономикой Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Дома у арестованной Надежды Савченко проводится обыск - СБУ Саакашвили прибыл в СБУ на очередной допрос В Киеве завершился допрос Саакашвили

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]