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Дальнее зарубежье 29.07.2019 12:05

Китай объявил о военно-морских учениях рядом с побережьем Тайваня

Государственное морское управление КНР объявило о проведении на текущей неделе военных учений рядом с побережьем Тайваня.

Управление предупредило об ограничении судоходства в морской акватории в районах провинций Гуандун и Фуцзянь к западу от Тайваня с 06:00 по местному времени (01:00 мск) понедельника до 18:00 местного времени (13:00 мск) пятницы.

Вместе с тем в сообщении морского ведомства не указывается точное время проведения маневров, а также, какие силы и средства будут в них задействованы.

Как отмечают местные наблюдатели, учения пройдут вскоре после того, как в распространенной на минувшей неделе Белой книге по национальной обороне КНР было заявлено, что Пекин не исключает применения военной силы при любых попытках разделить Тайвань и материковую часть страны.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]