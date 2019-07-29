Китай объявил о военно-морских учениях рядом с побережьем Тайваня

Государственное морское управление КНР объявило о проведении на текущей неделе военных учений рядом с побережьем Тайваня.

Управление предупредило об ограничении судоходства в морской акватории в районах провинций Гуандун и Фуцзянь к западу от Тайваня с 06:00 по местному времени (01:00 мск) понедельника до 18:00 местного времени (13:00 мск) пятницы.

Вместе с тем в сообщении морского ведомства не указывается точное время проведения маневров, а также, какие силы и средства будут в них задействованы.

Как отмечают местные наблюдатели, учения пройдут вскоре после того, как в распространенной на минувшей неделе Белой книге по национальной обороне КНР было заявлено, что Пекин не исключает применения военной силы при любых попытках разделить Тайвань и материковую часть страны.