Китай объявил о военно-морских учениях рядом с побережьем Тайваня

Государственное морское управление КНР объявило о проведении на текущей неделе военных учений рядом с побережьем Тайваня.
Управление предупредило об ограничении судоходства в морской акватории в районах провинций Гуандун и Фуцзянь к западу от Тайваня с 06:00 по местному времени (01:00 мск) понедельника до 18:00 местного времени (13:00 мск) пятницы.
Вместе с тем в сообщении морского ведомства не указывается точное время проведения маневров, а также, какие силы и средства будут в них задействованы.
Как отмечают местные наблюдатели, учения пройдут вскоре после того, как в распространенной на минувшей неделе Белой книге по национальной обороне КНР было заявлено, что Пекин не исключает применения военной силы при любых попытках разделить Тайвань и материковую часть страны.
Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе
Президент Алиев встретился с министром экономики и финансов Франции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Японский импортер СПГ впервые прибег к арбитражу для пересмотра цен контракта
Georgian Airways потеряла около $25 млн после решения РФ об отмене прямого авиасообщения с Грузией
Qatar Petroleum покупает у Total долю в разведочных блоках на шельфе Гайаны
Прокурор в Азербайджане запросил 17 лет для экс-главы МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Поезд в Азербайджане протаранил такси, пострадали 5 человек - Минздрав
Два человека погибли, девять человек пострадали в ДТП в Ростовской области с микроавтобусом, перевозившим граждан Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору