BM Morrison Partners будет защищать права спортсменов в Азербайджане, чьи дела связаны с допингом

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) и юридическая компания BM Morrison Partners (BM) подписали меморандум о взаимопонимании с целью усиления защиты прав спортсменов.
Документ предполагает оказание со стороны BM правовой помощи находящимся под юрисдикцией AMADA спортсменам, чьи дела начаты или находятся в исполнительном производстве в антидопинговых Дисциплинарном и Апелляционном комитетах, отмечается в сообщении AMADA.
Компания будет оказывать спортсменам юридические услуги pro bono (на безвозмездной основе). К работе по всем делам будут привлечены опытные адвокаты и юристы.
«Целью этого меморандума является усилить защиту прав человека во время борьбы с допингом в спорте и применения антидопинговых правил, упростить доступ спортсменов к правосудию. Эти фундаментальные права отражены в Европейской конвенции о защите прав человека, Антидопинговой конвенции Совета Европы и других международных документах, охватывающих сферу спорта», - сказала директор AMADA и зампредседателя специальной рабочей группы Совета Европы по защите прав человека в спорте Шафаг Гусейнли во время церемонии подписания.
По ее словам, сотрудничество между антидопинговыми организациями и юридическими компаниями в такой форме является новшеством для мира спорта.
«Как независимая юридическая компания в Азербайджане, мы считаем большой честью быть частью процессов укрепления прозрачности и законности. Будучи ведущей юридической компанией Азербайджана, мы горды тем, что вносим свой вклад в эту сферу. Как местная компания со стопроцентным британским капиталом, мы будем рады поделиться в Азербайджане ведущим позитивным опытом Великобритании» - заявил Фархад Мирзоев, старший партнер юридической компании BM Morrison Partners.
Антидопинговая конвенция Совета Европы принята в 1989 году, Азербайджан подписал документ в 2002 году.
BM Morrison Partners, учрежденная в 1992 году, является первой юридической компанией, созданной в Азербайджанской Республике. BM – первая и единственная азербайджанская юридическая компания, которая имеет представительства в зарубежных странах (Великобритания, ОАЭ и Россия). BM является юридической компанией широкого профиля и обладает большим опытом работы во всех сферах права.
Ф.Исазаде
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