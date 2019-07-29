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Бизнес и законодательство 29.07.2019 12:56

Швейцарская Larkwater намерена построить в эстонском Палдиски метанольный завод за 1 млрд евро

Швейцарский концерн Larkwater Group рассчитывает через пять лет ввести в эксплуатацию в эстонском портовом городе Палдиски завод по производству метанола, говорится на сайте Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (Eesti Rahvusringhaaling, ERR).

Стоимость проекта составляет около 1 млрд евро.

Согласно сообщению, мощность завода составит 5 тыс. тонн метанола в день и он станет крупнейшим в Европе.

Для строительства объекта выбрана территория на окраине Палдиски неподалеку от порта и железной дороги. Предприятие расположится на площади 60 га, на нем будут работать 200 человек.

При этом местные власти в середине июля инициировали спецпланировку проекта и оценку его экологического воздействия, которые должны быть выполнены до начала строительства. Они обеспокоены тем, что компании не удастся найти на месте достаточное количество работников, поэтому их начнут завозить из-за границы, "и в конечном счете город никаких налоговых доходов не получит", говорится в сообщении. Власти требуют, чтобы рядом с заводом были построены общежития или гостиницы для приезжающих местных жителей, школа, концертный зал.

Larkwater Group со штаб-квартирой в Женеве основана в 1998 году. Согласно информации на ее сайте, в первые годы компания импортировала и продавала химическую продукцию в основном для бумажной и химической промышленности, а также для очистных сооружений в Европе. В 2001 году она начала торговать большим ассортиментом химикатов, а также энергетическими продуктами и металлами. На сегодняшний день компания является одним из ведущих поставщиков промышленной химии в Европе и владеет сетью объектов производства, хранения и транспортировки во многих странах мира.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МЕТАНОЛ, ЗАВОД, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]