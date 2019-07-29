Швейцарская Larkwater намерена построить в эстонском Палдиски метанольный завод за 1 млрд евро

Швейцарский концерн Larkwater Group рассчитывает через пять лет ввести в эксплуатацию в эстонском портовом городе Палдиски завод по производству метанола, говорится на сайте Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (Eesti Rahvusringhaaling, ERR).
Стоимость проекта составляет около 1 млрд евро.
Согласно сообщению, мощность завода составит 5 тыс. тонн метанола в день и он станет крупнейшим в Европе.
Для строительства объекта выбрана территория на окраине Палдиски неподалеку от порта и железной дороги. Предприятие расположится на площади 60 га, на нем будут работать 200 человек.
При этом местные власти в середине июля инициировали спецпланировку проекта и оценку его экологического воздействия, которые должны быть выполнены до начала строительства. Они обеспокоены тем, что компании не удастся найти на месте достаточное количество работников, поэтому их начнут завозить из-за границы, "и в конечном счете город никаких налоговых доходов не получит", говорится в сообщении. Власти требуют, чтобы рядом с заводом были построены общежития или гостиницы для приезжающих местных жителей, школа, концертный зал.
Larkwater Group со штаб-квартирой в Женеве основана в 1998 году. Согласно информации на ее сайте, в первые годы компания импортировала и продавала химическую продукцию в основном для бумажной и химической промышленности, а также для очистных сооружений в Европе. В 2001 году она начала торговать большим ассортиментом химикатов, а также энергетическими продуктами и металлами. На сегодняшний день компания является одним из ведущих поставщиков промышленной химии в Европе и владеет сетью объектов производства, хранения и транспортировки во многих странах мира.
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