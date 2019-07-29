Bank of Baku во II квартале сократил объем просрочки на 32,6%

Азербайджанский «Bank of Baku» отмечает улучшение во II-ом квартале 2019 года ситуации с просроченными кредитами.

Кредитный портфель на 30 июня 2019 года составил 172,158 млн манатов (спад в январе-июне на 14,1% - ИФ).

При этом на 30 июня 2019 года объем просроченных кредитов банка составляет 91 млн 778,2 тыс. манатов против 136 млн 226,02 тыс. манатов на 31 марта текущего года. Таким образом, во втором квартале банк сократил объем просроченных кредитов на 32,6%.

Такое снижение стало возможным благодаря сокращению объема просрочки физических лиц – до 63 млн 357,6 тыс. манатов на 30 июня против 99 млн 525,2 тыс. манатов на 31 марта (спад за второй квартал на 36,4%).

В структуре просроченных кредитов на сферу торговли и услуг по состоянию на 30 июня 2019 года приходится 23 млн 772,8 тыс. манатов.

Bank of Baku создан в 1994 году.

А.Азизов